Dopo l'annuncio del non rinnovo tra Paulo Dybala e la Juventus, tra i club che si sono interessati all'argentino c'è anche l'Atletico Madrid, che però prima di affondare il colpo per l'attaccante deve prima liberare qualche posto lì davanti. Tra i giocatori che andranno via c'è Luis Suarez, e secondo il Mundo Deportivo il sostituto ideale sarebbe proprio Dybala.