Futuro ancora da scrivere per Edin Dzeko, ma l’attaccante, che probabilmente finirà in tribuna anche nella prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona, sembra sempre più lontano dalla Capitale. I betting analyst hanno aggiornato il tabellone riguardo il futuro del bosniaco. Se ieri la permanenza a Roma era data a 1,22, oggi, rileva agipronews, la quota è aumentata, stabilizzandosi a 1,33. Un altro piccolo indizio porta il nome della Juventus. Anche in questo caso, la valutazione è scesa passando da 7,00 a 5,00 in meno di 24 ore. Taglio di quota anche per l’Inter che ora si gioca a 6,00, mentre prima era offerta a 7,00. Più alta, invece, la quota che porta in Spagna, con Barcellona e Real Madrid rispettivamente a 9,00 e 10,00.