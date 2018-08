A Genova, al di là delle questioni di calciomercato, c'è una vicenda che tiene in apprensione i tifosi di. E' la situazione dello stadio Luigi, che il Comune vuole vendere e che le due società sembrano intenzionate ad acquistare, magari in partnership. A frenare il tutto, però, c'è la perizia dell'Agenzia del Territorio che ha valutato l'impianto 18 milioni. Si tratta di una cifra che ha spiazzato tutti, perchè si ipotizzava un valore decisamente inferiore. Probabile quindi che il primo bando di gara per la cessione dello stadio vada deserto, così da consentire a Palazzo Tursi di abbassare nei bandi successivi il valore dell'impianto.Nel frattempo lunedì è andato in scena un incontro tra il sindaco di Genova Marco Bucci e i vertici di Pessina Costruzioni per parlare di vari argomenti, compreso il futuro del Ferraris: "Abbiamo parlato di tante cose e di tante opportunità che esistono di investire in città: a Genova non c'è solo lo stadio" ha spiegato proprio Bucci a Il Secolo XIX. Ovviamente però la questione stadio è stata centrale nel summit, ma la posizione del Comune non è cambiata: "Noi, è solo una questione di tempi tecnici. Il resto non dipende da noi. Se qualcuno ci presenterà delle proposte o dei progetti valuteremo e valuteremo anche la possibilità di metterli a gara. In questo momento sono possibili diversi scenari".Tra le ipotesi circolate c'era anche quella del 'project financing'. Si tratta di un finanziamento a lungo termine che viene però 'pagato' dal flusso di cassa della gestione o dall'esercizio dell'opera stessa. Una soluzione che non convince affatto Bucci: "presuppone che, dopo un certo periodo, l'immobile torni al comune" conclude il numero uno di Tursi "e noi".