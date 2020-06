Quale futuro per Pep Guardiola? Pere, fratello del manager del Manchester City, ne parla in un’intervista a Globoesporte: “Un giorno Pep ha il sogno di guidare una squadra nazionale, ma vedremo come andrà, come sarà, se riceverà una proposta. Non è un qualcosa per il momento”. Un anno fa, di questi tempi, il nome di Guardiola era accostato alla Juventus per il dopo Allegri.