Adrien Rabiot, centrocampista classe '95 esploso negli ultimi anni con la maglia del Paris Saint-Germain ha il contratto in scadenza a giugno e il suo futuro sembra sempre più lontano da Parigi.



Stando a RMC Sport, sia l'Arsenal che il Tottenham sono sul giocatore e tenteranno di strapparlo a costo zero. Ovviamente sul giocatore si stanno muovendo anche altre big europee, dal Barcellona fino alla Juventus. Sembra per ora esclusa un'ipotesi di rinnovo con il Psg.