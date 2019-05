Nuvole meno nere di quelle attese per il rinnovo di Inzaghi. Se il clima sulla capitale è quasi invernale, quello in panchina è meno nero del previsto. Le urla di Formello, del primo summit ufficiale, sembrano più lontane, di mezzo una telefonata dai toni molto più pacati, bisognerà capire l'umore di Tare e Lotito nei prossimi giorni. Come riporta il Messaggero, cambia tutto velocemente.



FUTURO INZAGHI - La Juventus a breve dovrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, ma su Inzaghi le sirene sono anche altre: il Milan deve rifondare partendo dall'Europa League, l'Atalanta mette sul tavolo la sua prima, storica Champions League. Il silenzio di Inzaghi è assordante. Oggi Lotito vedrà Inzaghi, le garanzie tecniche sono al centro dei dubbi del mister. Tare ha minimizzato, Lotito propone un rinnovo fino al 2022, anche se ha avuto parecchi dubbi sul suo allenatore in stagione. Inzaghi vorrebbe un solo anno di contratto: meno nuvoloni neri, ma non c'è ancora il sereno sopra Formello.