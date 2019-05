Il giorno della verità è arrivato. Nessuna chiamata tra Lotito e Inzaghi, che aspettava una convocazione pre-partenza per gli Stati Uniti. Gli spazi di manovra del mister, come riporta il Messaggero, sono sempre più stretti: l'Atalanta ha confermato Gasperini, per il Milan Giampaolo è più di un'alternativa. E Inzaghi aspetta.



FUTURO DI INZAGHI - Il mister vuole più garanzie: gradirebbe poteri decisionali sui giocatori da prendere, le conferme dei big, e vorrebbe aspettare. Almeno la fine del mercato: a quel punto sarebbe disposto a tirare le somme, e magari firmare quel famoso triennale che Lotito gli ha proposto. Ma cedere Luis Alberto e Milinkovic servirà, non è un dispetto: la stagione non ha portato i denari della Champions, ora Lotito deve fare cassa. Se dovesse confermare Inzaghi, anche Peruzzi sarebbe disposto a rimanere.