Joao Mario, centrocampista in uscita dall'Inter, sta cercando la squadra giusta nella quale ripartire, in quanto non rientra nei piani nerazzurri. Come scrivono in Portogallo, sull'ex Lokomotiv Mosca ci sono Valencia, Betis Siviglia, Newcastle, Leeds, West Ham e Galatasaray: l'Inter, però, lo cede solo a titolo definitivo.