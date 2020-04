Lautaro Martinez e il Barcellona. Ecco uno dei tormentoni che accompagnerà il prossimo mercato, con l'attaccante dell'Inter grande desiderio del club blaugrana, voglioso di affiancarlo a Messi e farne l'erede di Luis Suarez, in scadenza nel 2021. E c'è caos intorno al Toro, perché Sergio Zarate ne parla come fosse l'agente, aprendo ai blaugrana, quando in realtà è Beto Yaquè a seguire il 10 nerazzurro.



VA A L BARCELLONA - Queste le parole di Sergio Zarate, fratello di Rolando, lui sì agente di Lautaro, a Fox Sports Messico: "​C’è una grande possibilità che accada. È un grandissimo giocatore, non ha limiti. Sono quelli (i soldi, ndr) che comandano. Con Messi lì, credo ci sia maggiore possibilità che il calciatore voglia andare a giocare con il più forte di tutti. L’Inter può volere qualsiasi cosa, ma è il mercato a comandare. Squadre come il Barcellona quando vogliono un giocatore fanno di tutto per prenderlo”. C’è, però, una precisazione, che arrivato da Beto Yaque, il vero agente di Lautaro.



NIENTE DI VERO - A PassioneInter.com, infatti, Yaquè ha specificato: “Sergio Zarate non fa parte dell’entourage di Lautaro Martinez, siamo solo io ed il suo fratello Rolando a seguirlo. Può pensare quello che vuole sul suo futuro ma non significa che sarà così”. Tutto aperto, quindi. Ma una cosa è certa: il Barça vuole Lautaro.