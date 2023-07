Dopo gli ultimi aggiornamenti dei giorni scorsi, nella giornata di oggi Romelu Lukaku rompe il silenzio: "Quando quell'odio non funziona - ha scritto in una storia Instagram - cominciano a raccontare bugie". L'attaccante belga ha risposto così ai rumors di mercato secondo i quali mamma Adolphine e l'avvocato Ledure avrebbero mediato sui contatti con Milan e Juventus.



I RETROSCENA DI ROMELU - Nella testa di Lukaku c'è ancora l'Inter. Solo l'Inter. Secondo alcune indiscrezioni Romelu ha richiamato la dirigenza nerazzurra tornando sui suoi passi dopo un primo dietrofront, "quasi in ginocchio" sostiene qualcuno. C'è anche chi ha rivelato che il giocatore manda un report giornaliero dei suoi allenamenti con tanto di foto e video, come a dimostrare che ce la sta mettendo davvero tutta per rientrare in nerazzurro. Dall'altra parte però non ne vogliono più sapere, hanno voltato pagina e stanno valutando altri obiettivi (da Balogun a Morata).



L'ARABIA SAUDITA - Sullo sfondo, per Lukaku, c'è sempre l'ipotesi Arabia Saudita. Il mese scorso ha rifiutato due proposte dell'Al-Hilal lasciando sul tavolo più di 50 milioni di euro: davanti ai soldi mette la volontà di rimanere ad alti livelli, giocare in un campionato top e possibilmente - tornare a Milano in maglia nerazzurra. Il Milan ha preso Okafor (ufficializzato oggi, cinque anni di contratto), la Juventus ha ancora Vlahovic per il quale chiede almeno 60 milioni. E Lukaku, fuori dal progetto Chelsea, si allena aspettando una nuova sistemazione.