In crisi di rendimento, sta fallendo il salto di qualità definitivo: Alvaro Morata poteva dimostrare di essere un leader e non ci sta riuscendo. Causa o conseguenza del fatto che la Juve ha già deciso di non riscattarlo per 35 milioni dall'Atletico Madrid, forse non si saprà mai. Comunque gli obiettivi per il futuro sono diversi, senza un regalo del club spagnolo Morata lascerà Torino.