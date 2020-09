Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, parla di Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter e obiettivo di mercato dei sardi. Queste le sue parole riportate da Ansa: "Sarà una trattativa che magari può risolversi negli ultimi giorni ma non dipende solo da noi. Joao Pedro? Per Joao Pedro c'è stato un approccio del Torino, ma per privarci di un giocatore così importante ci devono essere validi presupposti. C'è un bel percorso per lui a Cagliari".



SU SCHONE - "Mai trattato".