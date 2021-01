Dopo aver incassato il “no” di Fabio Quagliarella, la Juventus punta Graziano Pellè. All’eventuale approdo in bianconero credono i trader, che hanno quotato il trasferimento a 2,50. Un vero e proprio sorpasso della Vecchia Signora nei confronti dell’Inter, che nei giorni scorsi, come riporta Agipronews, era offerto a 2,75, mentre ora è in rialzo a 4,50. La permanenza in Cina di Pellè è in quota a 3,50, mentre è in discesa l’ipotesi che porta agli Emirati Arabi: da 10,00 a 5,50. Sembra ormai fuori dai giochi la Fiorentina, che vede la sua quota passare da 6,00 a 10,00.