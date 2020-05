Ivica Olic, ex attaccante del Bayern Monaco, amico di Ivan Perisic e collaboratore della nazionale croata, svela quello che sarà il futuro del giocatore di proprietà dell’Inter in prestito ai bavaresi. Ecco le sue parole tportal: “Perisic ha avuto un infortunio molto grave, proprio nel momento in cui era in ottima forma al Bayern. Ha perso ritmo in allenamento, è rimasto fuori per tre mesi, ma ora è tornato in allenamento in buone condizioni. Nel match precedente, ha giocato circa 70 minuti, martedì altri 30 ed è chiaro che avrà bisogno di un po ‘più di tempo per ritrovare la migliore forma. Ma la cosa più importante è che non ha più fastidi ed è tornato a pieno regime. Sappiamo tutti che è stato preso in prestito dall’Inter e il club è molto contento di lui. Ora il Bayern cercherà di abbassare il prezzo, perché l’Inter ha chiesto inizialmente 20 milioni di euro, ma dopo questa pandemia il potere d’acquisto dei club è diventato molto debole e credo che nelle prossime due o tre settimane le società si siederanno al tavolo e cercheranno di concordare i termini”.