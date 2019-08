Patrice Evra, ex terzino di Manchester United e Juventus, tra le altre, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo qualche giorno. Il francese, nella sua intervista al Daily Mail, ha parlato di Paul Pogba, oggetto del desiderio bianconero e voglioso di lasciare i Red Devils: "Non so cosa riserva il futuro di Paul. So che si è sentito davvero amato alla Juventus. A Manchester non sente quell'amore. Dimentichiamo sempre le sensazioni di un gioctore, un giocatore che sta per esibirsi in campo. Se non sta giocando bene criticalo, ma se sta giocando bene concentrati su quello. Quando acquisti belle macchine e una grande casa, creerai odio e gelosia, quindi dovrai migliorare il gioco per evitare le critighe. Ecco perché dico a Paulo di fare quello che vuole, ma di fermarsi se vede che tutto questo influenza il suo gioco".