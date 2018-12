Emiliano Viviano, portiere dello Sporting Lisbona, ex compagno di Ramsey all'Arsenal, parla dell'oggetto del desiderio di Inter e Juve. Queste le parole dell'ex Fiorentina a Tuttosport: "E' positivo che un giocatore come lui prenda in considerazione la Serie A. Non mi sorprenderebbe se preferisse la Juventus ad altri top club. Sarebbe un colpaccio, è un giocatore impressionante, un centrocampista che fa tutto. Mi ricorda molto Lampard e per certi versi anche Marchisio. In un 4-3-3 sarebbe perfetto con i suoi inserimenti e aumenterebbe la qualità delle rotazioni di Allegri. Viaggia sempre a mille, ha una grande intensità".