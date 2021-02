Sergio Ramos è sempre più lontano dal Real Madrid. Dalla Spagna sono sicuri che il difensore non rinnoverà il contratto, spiegando come SR4 non abbia accettato l’offerta al ribasso dei Blancos, che vogliono tagliare gli stipendi del 10%. Dopo 16 anni, dunque, Sergio Ramos potrebbe dire addio al Real Madrid. L’unica domanda da porsi ora è quando uscirà allo scoperto e dove andrà. Provano a darne risposta i betting analyst che vedono un possibile trasferimento in Serie A, con Juventus e Milan offerte a 9,00. Ma sulla lista dei bookmaker, riporta agipronews, vengono prima il Paris Saint Germain, a 1,80 e il Manchester United, a 4,50. Più alta la quota del Manchester City (6,00) come la destinazione Mls. Attenzione anche alla permanenza di Sergio Ramos a Madrid che si gioca a 4,50.