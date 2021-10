Luca Toni, ex attaccante, tra le altre, di Palermo, Fiorentina e Bayern Monaco, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, parla a Tuttosport, dicendo la sua su Dusan Vlahovic, che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Viola, in scadenza nel 2023: "Avrà deciso di cambiare aria dal momento che la proposta della Fiorentina mi sembrava importante. Dusan è giovane, forte, lotta, si vuole migliorare e ha prospettive importanti. Immagino che la Juventus non sia l'unica a volerlo. Chi lo comprerà, farà un grande affare".