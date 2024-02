Futuro Zidane: spunta anche il Manchester United

Il Manchester United guarda al futuro della propria panchina e la posizione di Erik Ten Hag, complice anche l'arrivo di Sir Ratcliffe come nuovo coordinatore del progetto calcistico, nonché azionista di minoranza del club, è sempre più in bilico.



Fra i tanti candidati ci sono due nomi che si intrecciano con il futuro della panchina della Juventus perché portano ai nomi di Zinedine Zidane e di Antonio Conte. In particolare però, secondo TeamTalk è proprio il profilo dell'ex-fantasista ed ex-allenatore del Real Madrid in pole position per sostituire l'ex-Ajax a partire dalla stagione 2024/25.