Al Sub20 aveva stregato tutti, persino la Juventus. E invece Daniel Fuzato è stato il decimo acquisto del mercato della Roma, annunciato a sorpresa da Monchi in conferenza stampa e sbarcato nella Capitale nel weekend grazie a un'operazione lampo. Fuzato è un portiere brasiliano classe '97, la vetrina del Sub20 con la Seleçao aveva acceso i riflettori su di lui, Monchi ha studiato la strategia giusta: Daniel era a scadenza di contratto col Palmeiras, la Roma poteva prenderlo a zero ma per buoni rapporti e per necessità del portiere (finito fuori rosa visto il mancato rinnovo) ha scelto di anticipare l'operazione. Costato 500mila euro più il 20% della rivendita al Palmeiras, Fuzato partirà dietro ad Alisson e Mirante nelle gerarchie di Di Francesco.



RETROSCENA JUVE - A proposito di Juventus, i bianconeri erano tra le squadre che hanno seguito da vicino Fuzato. L'idea della dirigenza era di prenderlo subito e girarlo immediatamente in Lega Pro per giocare con continuità, soluzione poco gradita al brasiliano che ha preferito giocarsi le sue carte alla Roma, specialmente se dovesse partire Alisson. E proprio Alisson stesso rifiutò Torino perché convinto che non si sarebbe mai puntato su di lui, quando giocava ancora all'Internacional di Porto Alegre. Corteggiato da Monchi per mesi, Fuzato sarà giallorosso da subito con buona pace della Juve.