L'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Sono arrivato in una grande squadra con un parco attaccanti importante, ma siamo coperti in ogni ruolo com'è giusto che sia".



"Quagliarella? Il calcio non ha età. L'importante è come si sente lui, devo dire che è in grandissima forma e lo sta dimostrando in ogni partita. Lo conoscevo da prima, ma devo dire che giocandoci insieme si vede il campione e la grande persona che è, altrimenti non arrivi a fare quello che ha fatto lui".



"A Napoli ho segnato 25 gol, mi hanno comprato per 12 milioni e venduto a 17, quindi penso di non aver fatto male. Sono contento dei due anni passati in azzurro e spero lo siano anche i tifosi".

"Per prima cosa devo ritrovare prima me stesso, poi la mia Samp e poi penso che tutto sia una conseguenza, però sì: punto molto a tornare in Nazionale".