L'attaccante della Sampdoria, Manolo Gabbiadini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ovunque sia andato, non ho mai pensato a una tappa intermedia. Altrimenti, sarebbe stato un disastro. Non so se rimarrò qui due anni oppure cinque. Ora conta solo finire bene questo campionato. Non sono più il ragazzo di vent’anni che ha bisogno di tempo per ambientarsi in una piazza. So che, persino giocando un quarto d’ora, posso dare il mio contributo alla squadra. Presidente e allenatore mi hanno preso per questo motivo. E poi, in un certo senso, è stato come se non fossi mai andato via da Genova".



"Sono rimasto tifoso dell’Atalanta? Non particolarmente. Ora ho casa a Bologna, i miei genitori vengono spesso a trovarci anche per stare con il nipotino. Io torno là raramente. Nessun rimpianto. Sono cresciuto tanto, dalla B con il Cittadella passando poi ancora per Bergamo, Bologna, Genova, Napoli e l’Inghilterra. Sono fiero del mio cammino, professionale e di vita, con una famiglia al mio fianco. Ho avuto momenti belli e non, normale che fosse così. E poi mi è piaciuto cambiare, ho conosciuto compagni, luoghi e persone diverse. Quando smetterò, mi piacerebbe tornare là dove ho giocato".