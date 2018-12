Intervistato dalla radio ufficiale del Calcio Napoli, l'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha commentato così l'esperienza in azzurro del suo assistito e del match di stasera tra Atalanta e Napoli.



"Sarà una gara difficile per entrambe le formazioni, Bergamo è sempre una trasferta difficile, con l'Atalanta che sa essere una squadra molto aggressiva quando vuole. Per il Napoli stasera potrebbe essera una bella trappola. I nerazzurri hanno tanti giocatori che si esaltano in partite del genere, bisognerà fare molta attenzione al Papu Gomez.



Valzania? E' un ragazzo d'oro e a Bergamo tutti capiscono di calcio. La famiglia Percassi ama lavorare con i giovani e ha messo in campo uno specialista in questo, come Gasperini. Mi auguro che Giuntoli possa imparare a conoscerlo di più dopo questa partita. Luca sta crescendo bene con l'Atalanta e può diventare uno dei giovani italiani più importanti del nostro calcio.



Gabbiadini? Anche se è cambiato l'allenatore, il suo futuro dovrebbe essere in Premier League. Vedremo. Il Napoli? Rappresenta un grande rammarico, soprattutto adesso che è allenato da Ancelotti. Carlo è un grandissimo allenatore, come lo era anche Sarri, seppur avesse tutt'altra concezione nel gestire il gruppo. Manolo con Ancelotti avrebbe certamente giocato di più, chissà. Certo resta che non bisogna troppo guardare al passato, adesso lo scopo è riconquistare quanto prima la Nazionale".