Il cellulare di Manolo Gabbiadini da ieri non ha pace. Chiamate, messaggi, contatti sui social: il mondo del calcio si è subito stretto attorno all'attaccante della Sampdoria, contagiato dal Coronavirus e subito messo in quarantena. L'attaccante per questo motivo ha voluto rassicurare tutti, prima con un messaggio via Instagram: "Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà".



Gabbiadini ha poi ribadito il concetto a Il Secolo XIX, aggiungendo ulteriori dettagli tranquillizzanti sulla sua situazione: "Oggi non ho neppure la febbre, solo un po’ di mal di gola, però vediamo come evolve la situazione. Mi spiace ovviamente per i disagi provocati a tutti..." ha precisato il calciatore originario di Bergamo. Ovviamente sono fioccati i messaggi di solidarietà da colleghi, tifosi e persino dal Genoa.



Il grande dubbio è logicamente legato al possibile contagio di eventuali compagni di squadra. Per il momento, la Sampdoria nega: "​Abbiamo tempestivamente comunicato l’unica positività accertata. Altri casi? Al momento non ne abbiamo".