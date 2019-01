per tornare in Italia. Dopo le voci di mercato su Bologna, Fiorentina, Milan e Parma, l'ultima pista aperta in ordine di tempo (ri)porta alla. Dove l'attaccante ha già giocato per un anno e mezzo dall'estate 2013 a gennaio 2015.Prima però i blucerchiati devono fargli posto, cedendo almeno uno tra(richiesto in prestito da Chievo, Empoli, Spal e Fortuna Dusseldorf) e. Quest'ultimo, ancora di proprietà della Roma, ha mercato in Inghilterra dove piace al West Ham e al Fulham di Ranieri.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com