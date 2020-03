Manoloha vissuto alcuni giorni di un'ulteriore 'celebrità' rispetto a quella già prevista dal suo status di calciatore. L'attaccante della, però, probabilmente ne avrebbe fatto volentieri a meno: Gabbiadini è infatti risultato il secondo calciatore di Serie A positivo al Coronavirus.Ora Manolo sta bene, ma ovviamente rispetta la quarantena. Allenamento? ". Non posso fare sforzi in questo periodo e non voglio nemmeno farli perché, come dicevo prima, non bisogna sottovalutare nulla" ha detto a La Gazzetta dello Sport. E al ritorno al calcio, nemmeno ci pensa: "Per adesso no perché ci vorrà ancora un po’ di tempo e la battaglia più importante da vincere è quella contro il coronavirus.:tutti quelli che stanno lottando per noi. Il calcio, poi, ripartirà e sarà bellissimo. Il rinvio dell’Europeo apre una finestra importante nel calendario: adesso battiamo il virus e poi torniamo a sfidarci sul campo".All'interno della Sampdoria si sono cementati i rapporti, proprio a causa dell'emergenza:. Ci sono stati tanti positivi, compreso il dottore che adesso sta meglio. Siamo tutti in contatto via chat e sappiamo che quando riprenderemo a giocare dovremo dare il massimo per. Tutti insieme,con la società, abbiamo aderito a un progetto benefico a favore dell’Ospedale San Martino. Siamo distanti ma uniti anche noi e sa cosa le dico?. A volte ci perdiamo dietro a stupide rivalità di ogni genere, ma poi ci sono delle situazioni che ci fanno riscoprire più uniti e forti di prima. I nostri nonni o bisnonni hanno fatto la guerra, noi dobbiamo solo stare attenti e seguire le direttive per battere il virus. Dobbiamo farlo per noi,per le nostre famiglie e per i medici che si stanno sacrificando tantissimo per tutta la popolazione. E il loro sacrificio - conclude - deve essere ripagato".