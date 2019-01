Il ritorno di Gabigol in Brasile, stavolta al Flamengo, è a un passo dal trasformarsi in realtà e in Sudamerica c'è chi sta già facendo i conti in tasca al club rubronegro per l'operazione.

Secondo ESPN Gabigol arriverà in prestito dall'Inter e percepirà dal Flamengo uno stipendio di circa un milione di real brasiliani al mese (quasi 235 mila euro). Il triplo di quanto percepito da Romario (stella globale all'epoca) nel 1995 (360mila real brasiliani ovvero 84mila euro).