Gennaio si avvicina e tra poco più di due mesi si concluderà il prestito dial Santos. L'attaccante brasiliano farà così ritorno all'Inter, che dovrà decidere se tenerlo o cederlo nuovamente. Intervistato da Marca, il classe '96 ha parlato del suo futuro: "Oggi sono concentrato sul Santos, mancano ancora nove partite., la mia intenzione è quella di andare in un posto dove possa essere felice come lo sono qui"."Tutti i giocatori che sono passati per l'Europa, specialmente i brasiliani, vogliono vincere e io non sono diverso, ho quel sogno.Forse è stato a causa della mia presentazione, per come poi sono andate le cose. Io sono sempre stato molto calmo,, ma chi mi conosce davvero sa che sono molto umile. Cos'è successo in Italia? È difficile parlarne, penso che siano successe diverse cose.. La squadra non viveva un buon momento in quel periodo e l'allenatore preferiva usare giocatori più esperti, non una scommessa come me, ma ho imparato molto, ho fatto molta esperienza e spero che vada bene quest'anno. Se rifarei la stessa scelta?"."Neymar è un grande amico, ora parliamo di meno, ma quando ci incontriamo è sempre fantastico, anche se cerchiamo di non parlare del calcio. La pressione? Ci sarà sempre, è normale nel calcio e, avendo fatto buone stagioni in questi anni e specialmente nell'ultimo, è normale che mi chiedano tanto. Adesso sono molto felice, quest'anno ho segnato tanti gol speciali, sono entrato nella storia del Santos, che è la squadra dove volevo tornare. Mi hanno mostrato molto affetto e ringrazio tutti i miei compagni, che sono stati fondamentali. Spero di continuare così perché mancano nove partite e voglio aiutare la squadra a qualificarsi per la Copa Libertadores. I miei gol hanno aiutato, ma nessuno segna da solo, c'è stato un grande contributo da parte di tutta la squadra, il merito è di tutti"."Seguo la Liga da quando ero piccolo, è molto simile al calcio brasiliano.