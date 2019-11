Gabigol come Zico. No, non è una bestemmia calcistica, visto che parliamo di numeri incontrovertibili, quelli che hanno consentito all'attaccante tuttora di proprietà dell'Inter di raggiungere l'ex fantasista del Brasile a quota 21 gol in un solo campionato con la maglia del Flamengo. E con la possibilità, nelle ultime 6 giornate, di migliorare ulteriormente questa statistica. Trascinati da Gabriel Barbosa, i rubronegros viaggiano comodamente in vetta alla classifica, con ben 10 punti di vantaggio sul Palmeiras e si apprestano ad affrontare il River Plate nella finale di Copa Libertadores del prossimo 23 novembre.



Una stagione da urlo quella del club di Rio de Janeiro e per l'attaccante che l'Inter spera di vendere a gennaio per più di 20 milioni di euro. Un traguardo raggiungibile più facilmente grazie alle strepitose performance dell'ex Santos, che considerando tutte le competizioni a cui ha partecipato ha raggiunto le 37 marcature stagionali, eguagliando Hernane Brocador. Gabigol ha celebrato il suo grande momento con un post su Twitter per ricordare l'aggancio a Zico e si appresta a un finale di annata che può diventare assolutamente trionfale e rispalancargli le porte del grande calcio dopo la deludente parentesi interista.