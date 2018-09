E' stato il gol dell'illusione, quello del momentaneo vantaggio sul Cruzeiro, quello che aveva aperto il match. Gabigol, nella notte, con la 10 sulle spalle da unico terminale offensivo, ha collezionato la 200esima presenza con la maglia del Santos. Realizzando il 13 gol stagionale.



La squadra di Cuca ha poi perso 2-1 con quella di Mano Menezes, piegata dalle reti di Sassà e Raniel, ma le emozioni per Gabigol sono state forti. La 200esima presenza, l'ennesimo gol in una stagione che deve essere della risalita. Il Santos vuole trattenerlo, prolungando il prestito dall'Inter di un altro anno, come scrivono in Brasile; i nerazzurri, invece, vogliono monetizzare. E nel frattempo Gabigol festeggia sui social...