Dopo l'anno passato in prestito al Santos, Gabigol si prepara a tornare all'Inter, che dovrà poi valutare se tenere o cedere nuovamente l'attaccante brasiliano. Intanto, a margine di un evento commerciale, il classe '96 ha parlato del suo futuro: "Le voci sul mio conto? Sono orgoglioso dei rumors su tutti questi grandi club. Sono legato al Santos, ma non chiudo le porte a nessuno. Ora tornerò all'Inter, ma mi fanno piacere tutte queste voci. Voglio solo essere felice e giocare, non importa dove. Sono felice di essere un giocatore dell'Inter, sicuramente è una grande squadra".