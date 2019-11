In vista della finale di Copa Libertadores che vedrà il Flamengo affrontare il River Plate nella finalissima di sabato, l'attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter Gabriel Gabigol Barbosa, ha concesso un'intervista ai microfoni di As in cui parla del suo passato in nerazzurro e della scelta che presto dovrà fare sul suo futuro.



RIMPIANTO INTER - "Ho imparato tante cose nel mio periodo in Italia anche se ho avuto poche opportunità. Sono arrivato con grandi motivazioni per mostrare il mio miglior calcio, mi sono sempre dato da fare in allenamento, ho cercato di imparare la filosofia di ogni allenatore in un ambiente nuovo per me. Forse con un po' di continuità il risultato sarebbe stato diverso. Ho sempre rispettato le decisioni degli allenatori comunque, anche se sapevo che avrei potuto giocare con maggior frequenza".



FUTURO - "Se ho bisogno di una sfida superiore? Il Brasileirao è uno dei campionati più combattuti al mondo. Essere il capocannoniere dell'ultima stagione è stato molto importante nella mia carriera e spero di riuscirci di nuovo. È il risultato del lavoro duro e dimostra la mia evoluzione. Mi sento pronto per segnare in Brasile, Inghilterra, Germania, Spagna... ovunque! Preferenza alla Spagna? È un campionato che mi piace, lo seguo, è uno stile di calcio che mi piace perché rapido e di alto livello tecnico".