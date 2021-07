Intervistato dal The Sun, l'ex calciatore dell'Inter, Gabriel Barbosa, è tornato sul suo passato nerazzurro.



"Ero giovane, avevo appena vinto l'oro con la squadra brasiliana alle Olimpiadi e le opportunità bussavano alla porta. Ho dovuto scegliere velocemente. All'inizio non riuscivo a capire perché all'Inter avessi così poche opportunità e nella mia testa si affollavano tante domande. Poi ho capito nel tempo che non bastava solo il talento per giocare in quel club. Ho svolto il mio ruolo, mi sono dedicato al massimo negli allenamenti, nel mio corso di lingua italiano, nell'adattamento, nell'alimentazione, ma oggi, dopo anni, so che avrei potuto fare cose diverse".