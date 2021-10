Grazie a un gol su rigore dell'ex interista Gabriel Barbosa, il Brasile espugna in rimonta il campo del Venezuela e resta a punteggio pieno in testa alla classifica del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.



Sale a 8 punti il vantaggio sull'Argentina, frenata sullo 0-0 in Paraguay. L'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez non ha giocato per precauzione dopo un problema muscolare: al fianco di Messi ha agito Joaquin Correa. Senza lo squalificato Vidal, il Cile di Alexis Sanchez ha perso in Perù.



In Uruguay-Colombia 0-0 il terzino romanista Vina ha ricevuto una gomitata in faccia da llo juventino Cuadrado, che è stato ammonito. Ha fatto discutere il mancato intervento del Var. I due si ritroveranno di fronte dopo la sosta del campionato a Torino per Juventus-Roma.





Sudamerica - Qualificazioni Mondiali (10a giornata)



Paraguay-Argentina 0-0



Uruguay-Colombia 0-0



Venezuela-Brasile 1-3

11' Ramirez (V), 71' Marquinhos, 85' rig. Gabigol, 95' Antony



Ecuador-Bolivia 3-0

14' Estrada, 17' e 19' Valencia



Perù-Cile 2-0

36' Cueva, 64' Pena





CLASSIFICA: Brasile 27, Argentina 19, Ecuador 16, Uruguay 16, Colombia 14, Paraguay 12, Perù 11, Cile 7, Bolivia 6, Venezuela 4.