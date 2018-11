"Sto vivendo la fase migliore della mia carriera. Questo è stato per me l’anno migliore". Con 27 reti in 53 presenze nell'anno solare 2018,. Dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere nella coppa nazionale, il 22enne è sempre più vicino a laurearsi miglior marcatore del campionato brasiliano e si appresta a tornare all'Inter. Il suo futuro, però, è tutto da scrivere: dopo le esperienze fallimentari con il club nerazzurro e il, Gabigol ha ripreso a far gol con la maglia del Peixe, club che lo ha lanciato da giovanissimo, e ha dichiarato a più riprese di voler restare in Brasile, anche se risulta piuttosto difficile una sua permanenza."Il Santos è casa mia. Se dovesse essere stato un addio, però, allora voglio dire grazie a tutti i tifosi e dire che sono molto orgoglioso". Al termine dell'ultima gara casalinga, contro, Gabigol - autore della rete della terza rete del Santos - ha parlato della sua situazione e di un futuro ancora incerto.Il prestito scadrà il 31 dicembre, con il classe '96 che farà il suo ritorno a Milano, prima di una nuova partenza. I gol con la maglia del Peixe non sono bastati a convincere il club nerazzurro, con. La dirigenza meneghina ha già bocciato definitivamentee vorrebbe cederlo a titolo definitivo: servirà una proposta vicina ai 20 milioni di euro per soddisfare le richieste dell'Inter, che non vuole effettuare una minusvalenza. Il 22enne fu pagato nell'agosto 2016 33,5 milioni di euro e al 31 dicembre avrà un valore residuo a bilancio di 16,8 milioni. Non è da escludere l'ipotesi di un nuovo prestito in Europa: dopo aver fallito con il Benfica, l'ottimo rendimento con il Santos potrebbe convincere qualche club a puntare su di lui per rilanciarlo. Sulle sue tracce c'è ancora il. Una soluzione che l'Inter potrebbe accettare per rivalorizzare il brasiliano (in scadenza nel 2021) in vista di una futura cessione a titolo definitivo.