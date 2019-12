Gabigol non rientra nei piani futuri dell'Inter, questo è quanto ha più volte affermato Marotta in passato e proprio l'amministratore delegato dell'Inter è tornato a parlare del brasiliano ai microfoni di Globo Esporte, ​dove ha chiarito come non ci sia ancora un accordo col Flamengo per il trasferimento del calciatore in via definitiva.



“Siamo aperti a tutto, disponibili. Ma non abbiamo ancora trovato un accordo”.