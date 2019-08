L'attaccante brasiliano, in prestito dall'Inter, ha dichiarato:Spero davvero che riesca a diventare uno di noi, ci darebbe una grossa mano. Sarebbe spettacolare, incredibile. Il Flamengo cerca sempre di prendere calciatori da altri paesi per la grandezza e la fama che ha. Gente comevogliono venire a giocare qui, anche se hanno giocato e vinto tanto in Europa. Credo che FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com