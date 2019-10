GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL do Flamengo! GABIGOL converte o pênalti e amplia para o Flamengo no Maracanã! #CentralFoxBR pic.twitter.com/FQDJ0yJrTn — Central FOX Brasil (@CentralFoxBR) October 24, 2019

Un'altra prestazione super, questa volta però nel palcoscenico più importante di tutti per il calcio sudamericano: la Copa Libertadores.stato ancora una volta trascinatore e, anche grazie ai suoi gol,contro il River Plate (che ha battuto il Boca Juniors nell'altra tesissima semifinale).- Gabriel Barbosa con la suache ha cementato il risultato prima sul 2-0 con un bel destro in mischia da rapace d'area e poi sul 3-0 trasformando con freddezza e personalità un rigore,Il Mengao, infatti, non c'entrava l'accesso alla finale della "Champions d'America"e, come lui stesso ha postato, questa nottePrestazioni e risultati che stanno facendo sorridereche continua a ricevere abboccamenti da parte di numerosi club per la cessione a titolo definitivo, a gennaio, del suo cartellino.sono le prime ad essersi esposte, ma la priorità il club nerazzurro ha scelto di darla al. A fine Libertadores i club si troveranno e tratteranno per trasformare il prestito secco che scadrà a dicembre in cessione a titolo definitivo.ma questo Gabigol, almeno per quanto fatto in Brasile, il merita tutti e lui, come mostrato a fine partita, sta facendo di tutto per restare in rubronegro.