, l'avventura in prestito a Vila Belmiro è agli sgoccioli e l'attaccante brasiliano diventato grossa delusione negli anni scorsi viste le aspettative è pronto a fare rientro alla Pinetina. Con numeri ben diversi dalla sua parte:- Da settimane, la dirigenza dell'Inter sta cercando una sistemazione per Gabigol perché in attacco c'è fin troppa abbondanza, basti pensare a Lautaro Martinez che trova ancora poco spazio., ma servono più di 20 milioni per evitare una minusvalenza a bilancio, i primi contatti con diversi club (spagnoli soprattutto) ci sono stati, senza però arrivare a proposte ufficiali per privarsi di Gabigol.Insomma, il brasiliano torna per salutare ancora.che su Gabigol. L'ala francese vive tra alti e bassi il suo prestito al Bordeaux ma è un giocatore su cui l'Inter vede ampi margini di crescita, dovrà poi essere lui a meritare un posto in squadra.