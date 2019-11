Solo poche ore fa Gabigol è divenuto re del Sudamerica, guidando il Flamengo a un'incredibile vittoria in Coppa Libertadores in rimonta sul River Plate. Una doppietta che ha consentito al talento brasiliano, ancora di proprietà dell'Inter, di arrivare a 40 gol stagionali. Non bastano, però, per far cambiare idea al suo vecchio allenatore in nerazzurro, Frank de Boer. L'olandese, oggi tecnico dell'Atlanta United, ha infatti così parlato di Gabigol a Fox Sport: "Non avevo sentito molto di lui, ma dicevano che era un giocatore fantastico. Lo chiamano Gabigol, ma noi lo chiamavamo Gabi-no-gol. È venuto da noi con due persone appositamente per i social media al suo fianco e una guardia del corpo, ma non ha fatto nulla".