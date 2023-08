Rafa Benitez, tecnico del Celta Vigo, ha parlato dell'affare Gabri Veiga all'Al Ahli:



"La vita del calciatore cambierà in meglio. Vista l'età potrà tornare a giocare in campionati più competitivi, anche se quello arabo sta diventando sempre più competitivo. Il Celta non vuole vendere i suoi giocatori, ma poi dinanzi a queste situazioni di calciomercato è costretto a prendere in considerazione le offerte. Sono stato in Cina e ho avuto Carrasco, calciatore che poi è tornato in Europa per giocare la Champions League. Non è un cimitero degli elefanti, la Lega Araba è arrivata con i soldi e può rappresentare un cambiamento radicale nella vostra vita".