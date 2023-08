L'Al-Ahli, ricchissimo e ambizioso colosso saudita di Gedda, sta conducendo una campagna acquisti impressionante, e dopi i vari Firmino, Mahrez, Mendy, Ibanez, Demiral, Kessié e Saint-Maximin si è assicurato anche il 21enne spagnolo Gabri Veiga dal Celta Vigo. Il centrocampista sembrava destinato al Napoli, ma le cose sono cambiate e la sua carriera proseguirà in Arabia.



LA CONDANNA - Toni Kroos, esperto e pluridecorato centrocampista del Real Madrid, ha voluto dire la sua e sotto a un post del noto giornalista Fabrizio Romano in merito alla notizia ha scritto "Embarrassing", cioè "Vergognoso", a riprova di come il mondo del pallone si stia spaccando tra chi abbraccia il denaro saudita e chi invece si professa inorridito da questo movimento surreale di risorse economiche.