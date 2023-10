Gabri Veiga torna sul mancato trasferimento al Napoli. Il centrocampista spagnolo classe 2002, passato dal Celta Vigo all'Al-Ahli nello scorso mercato estivo, ha dichiarato in un'intervista a El Larguero: "Non sono andato in Arabia Saudita solo per i soldi, è la migliore opzione per crescere anche grazie a un allenatore giovane come Jaissle. Resto convinto al 100% della mia scelta".