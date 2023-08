Si parte con l'esordio in campionato da campioni in carica e le risposte sono state positive: 3-1 al Frosinone con doppietta del solito Osimhen. Non c'è solo il campo perché si pensa anche al mercato, conportando tanta qualità a disposizione di Rudi Garcia. Con il gioiellino classe 2002 c'è l'accordo già da tempo, quinquennale da 2 milioni circa a stagione, mentre nella notte tra giovedì e venerdì è stata raggiunta l'intesa con il Celta Vigo su una base di 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, inserendo anche una percentuale su una possibile futura rivendita.- La settimana scorsa, in occasione del match del Celta Vigo contro l'Osasuna, Gabri Veiga è partito dalla panchina subentrando nel finale di gara. Già lì c'era stato il primo indizio di mercato che si concretizzaper il centrocampista spagnolo, rimasto in panchina per tutta la gara. A confermare l'addio ci ha pensato il tecnico del Celta, Rafa, che nei giorni scorsi ha provato a non sbilanciarsi troppo. Ora però esce allo scoperto e conferma la trattativa in chiusura: "Non avrebbe avuto senso mandarlo in campo. Sarebbe stato un rischio per la società e per il calciatore, ne avevo parlato anche con lui".- Dopo quello che ha tutto il sapore di un annuncio d'addio, Gabri Veiga si prepara per approdare in azzurro.Poi la firma sul contratto, per legarsi ufficialmente al Napoli.