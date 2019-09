Essere al centro dell'attenzione è all'ordine del giorno per i calciatori e i loro flirt riempiono le pagine dei tabloid. Non tutti però sono totalmente liberi, chiedere all'attaccante del Manchester City Gabriel Jesus e alla sua severa madre. Vera Lucia, intervistata da Deportes Cuatro, spiega come gestisce in maniera autoritaria la vita sentimentale del figlio: "Le fidanzate di Gabriel Jesus devono vivere secondo le mie regole. Non ci saranno baci appassionati e staranno soli una volta ogni tanto. Nessuno dei miei figli metterà incinta la figlia di un'altra persona".