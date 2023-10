Direttamente dal ritiro della nazionale brasiliana l'attacante dell'Arsenal Gabriel Jesus, negli ultimi giorni accostato al Napoli per un ipotetico dopo Osimhen, ha parlato così del fuoriclasse del Real Madrid Vinicius Jr.



LE PAROLE - "Vini ha dimostrato quanto è bravo, quanto è importante per il Real Madrid e per la Nazionale. Sono molto contento della sua evoluzione. Lui è molto felice, molto allegro, trasmette un’energia molto buona e ovviamente questo aiuta. Lo puoi vedere nel Real Madrid, è tornato da un infortunio, è tornato a giocare, a segnare gol, ad aiutare il Real e a vincere le partite."