Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato del Milan, ha affidato al profilo Twitter del club un messaggio ai tifosi rossoneri nel giorno del suo insediamento. In italiano, il manager sudafricano ha spiegato in sintesi quelli che sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere da qui a giugno 2020, quando scadrà il suo contratto e quello del consiglio di amministrazione che in mattinata gli ha conferito l'incarico: "Non sarà semplice, ma insieme riporteremo il Milan in alto".



Gazidis si occuperà principalmente della parte manageriale e della valorizzazione commerciale del club rossonero, ma si relazionerà con i due responsabili dell'area tecnica Leonardo e Paolo Maldini per la gestione della parte sportiva.





