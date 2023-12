Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, ha parlato in zona mista dopo la vittoria sul Braga, valsa agli azzurri la qualificazione agli ottavi di Champions League: le sue dichiarazioni raccolte da TuttoNapoli.net.



IL VALORE DELLA VITTORIA - "E’ stata una partita molto importante per noi. Sia a livello tecnico che difensivo abbiamo migliorato su molti aspetti. La cosa importante è stata non aver subito gol".



PUO' GIOCARE NEL RUOLO DI LOBOTKA? - "E’ una soluzione che si può fare. L’ho fatto anche a Cremona e mi sono trovato bene".



A GENNAIO RESTA O VA IN PRESTITO? - "Adesso gioco del Napoli e parliamo del Napoli, in futuro vediamo. Non lo so".