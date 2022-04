Importante la vittoria di ieri contro l'Alessandria che ha così riportato i grigiorossi in vetta a quota 63 punti. In questa corsa verso la promozione in Serie ATalento scuola Napoli, può rientrare nel futuro azzurro che punterà proprio sui giovani, ancora meglio se costruiti in casa.- Gaetano ha iniziato la stagione alle dipendenze di Luciano Spalletti. I due ritiri, quello di Dimaro e di Castel di Sangro, li ha vissuti come parte integrante del gruppo ed è anche sceso in campo nelle prime due giornate di campionato con il Napoli affrontando Venezia e Genoa., diventata ormai una seconda casa per lui e la compagna Maria. Gaetano, infatti,Lo scorso anno il primo vero anno in B con 7 gol e 4 assist stagionali. Ed eccoci alla stagione corrente, in cui(5 gol e 4 assist in 30 presenze fin qui).- Facendo un passo indietro,. Originario di Cimitile, comune in provincia di Napoli, a 16 anni era già con la Primavera. Cresciuto alla scuola calcio Future Boys, è arrivato al Napoli nel 2011 all'età di 11 anni e da lì è iniziato a venire fuori tutto il suo talento. È diventato un vero e proprio trascinatore nel settore giovanile partenopeo, ricoprendo tanti ruoli, soprattutto quello di ala sinistra, falso nueve e trequartista e segnando reti da talento assoluto.sotto la guida Ancelotti scendeva in campo contro Sassuolo (Coppa Italia), Spal e Bologna (Serie A). L'anno successivo (2019/20) ha avuto spazio solo nei minuti finali di Napoli-Genk di Champions League, prima di essere girato in prestito alla Cremonese.- Nella sua crescita alla Cremonese sta "studiando" anche da centrocampista.e avrebbe anche trovato spazio tra dicembre e gennaio viste le tante indisponibilità che ci sono state. Alla fine la decisione è stata quella di tornare in prestito alla Cremonese per fare il salto di qualità definitivo e ci sta riuscendo alla grande.il Napoli lo ritroverà nella prossima preparazione precampionato.e il di un ultimo prestito nell'Empoli di turno potrebbe esserci. Però