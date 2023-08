. Nessun prestito per il classe 2000 cresciuto nel settore giovanile azzurro che, di rientro dall'infortunio, ora è pronto per mettersi a disposizione di Rudi Garcia. Il procuratore di Gaetano,ha parlato ai microfoni di Radio CRC del suo assistito:"Si è un po’ prolungata la decisione su di lui circa il suo futuro perché purtroppo nel finale di campionato si è infortunato. L’infortunio ha creato tantissimi problemi, ma ormai è una cosa superata. L’allenatore non lo ha potuto vedere in ritiro e giocando poco l’anno scorso non lo ha potuto fare un punto di di lui, quindi per prendere una decisione ci è voluto più tempo.che era il sesto centrocampista e ci auguriamo che possa avere più continuità avendo scalato una posizione.Io credo che Garcia tutta questa voglia di avere un altro centrocampista non ce l’avesse, secondo me aveva la voglia di scoprire Gaetano.Gaetano può essere da Napoli e può dimostrare di essere all’altezza. Speriamo che quest’anno possa avere più spazio per dimostrarlo. Garcia non ha mai promesso niente a Gianluca Gaetano, ma è molto predisposto anche nei confronti dei giovani, sono molto ottimista che Gaetano possa trovare il suo spazio. Ho avuto l’idea e la sensazione che Garcia ha una grande predisposizione a lanciare i giovani e che gli piacca farlo. Mi dà sensazioni positive. Io penso che Gaetano abbia del talento e delle qualità da grande giocatore,ed è normale che vada dimostrato in campo. Ma ho grande fiducia in questo ragazzo".